Sopravvissuto alla strage di Marzabotto, Ferruccio Laffi si vaccina: "Qui c'è un nemico che non si vede, in guerra lo vedevi e provavi a nasconderti"

"Sopravvivo anche questa volta, visto? Qui c'è un nemico che non si vede, in guerra lo vedevi e ti provavi a nascondere". Così Ferruccio Laffi, 93 anni, l'unico superstite della sua famiglia alla strage di Marzabotto del 1944.

Si è vaccinato ieri, 16 marzo, presso il punto di Marzabotto in presenza della sindaca Valentina Cuppi: "Bisogna vaccinarsi", questo l'invito.

Ferruccio Laffi aveva solo 16 anni quando, rientrando in casa, trovò 14 morti, tutta la sua famiglia. In un momento di sfiducia nei confronti della vaccinazione anti-covid e del blocco, cautelativo, delle dosi prodotte da AstraZeneca, è importante il messaggio di un uomo che ha vissuto sulla sua pelle una tragedia, ma con un nemico "visibile".

Intanto, ieri, ìl Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, e il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, hanno avuto uno scambio di vedute sulla decisione presa in molti paesi europei, tra cui l’Italia e la Francia, di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca. "Si tratta di una misura temporanea e cautelativa che durerà fino a giovedì 18 marzo, in attesa della conclusione dell’analisi supplementare condotta dall’Agenzia Europea per i Medicinali. - fa sapere Palazzo Chigi - le dichiarazioni preliminari dell’EMA sono incoraggianti.

In caso di conclusione positiva dell’analisi dell’EMA, i due leader sono pronti a far ripartire speditamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca".

Ferruccio e la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi

