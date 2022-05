Festa 2 giugno 2022: la cerimonia ufficiale si sposta a Casteldebole

Si terranno presso il giardino Sorelle Mirabal, davanti al Centro Polifunzionale Bacchelli di via Galeazza 2, le celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno 2022. Lo hanno deciso sindaco Matteo Lepore e prefetto Attilio Visconti. La cerimonia ufficialie si sposterà quindi per la prima volta fuori dal Crescentone e dal centro storico, per approdare in periferia nel quartiere Borgo Reno.

“Abbiamo scelto di promuovere la tradizionale Festa del 2 giugno in città a Casteldebole - affermano il Prefetto Attilio Visconti e il Sindaco Matteo Lepore -, una zona di rado interessata da cerimonie ufficiali. In un momento così difficile e denso di preoccupazioni, abbiamo pensato fosse importante portare le istituzioni in una zona di Bologna che merita attenzione e cura. Intendiamo così ravvivare un impegno condiviso per le periferie e i quartieri della città, e un’attenzione particolare alla coesione sociale. Ricorderemo in questa giornata l’importanza di una Bologna città aperta ai giovani, un impegno che più volte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sollecitato. Anche per questo saremo nei pressi dello studentato ERGO di Casteldebole, dove alloggiano diversi ragazzi. Ricorderemo anche Emma Pezemo, studentessa che lo scorso anno ha perso la vita, vittima di violenza, che proprio in quello studentato, e nella nostra città, aveva cercato felicità e speranza. Il 2 giugno il Paese ritrova il suo spirito di unità e di amore per i valori fondativi della nostra Repubblica, così ben richiamati nella Carta costituzionale; è una festa che celebriamo come italiani ed europei. Sarà una occasione per la nostra comunità di ritrovarsi e rinsaldare il patto che lega le istituzioni ai cittadini”.