Covid, festa in appartamento: otto studenti sanzionati

I fatti la scorsa notte in via Marsala

Otto ventenni sono stati sanzionati dalla polizia la scorsa notte per violazione della normativa Covid. I giovani, tutti italiani, stavano dando una festa all'interno di un appartamento in via Marsala quando, intorno all'1, la volante del commissariato due Torri-San Francesco è intervenuta per una segnalazione.

I poliziotti si sono trovati di fronte gli otto giovani in festa, tutti senza mascherina, e hanno proceduto alla sanzione per violazione della normativa anticovid.