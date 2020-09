“Bentini in festa”: al via la decima edizione della festa di strada a Corticella

Festa di strada a Corticella “Bentini in festa” decima edizione.

Domenica 27 settembre dalle 9.00 alle 19.00 su tutta via Bentini dall’incrocio con via di Corticella fino all’incrocio con via Shakespeare, chiusura della strada con esposizioni di modellini e moto d’epoca, mercato ambulante dello Stramercato, prodotti emiliano-romagnoli, mercatino delle opere del proprio ingegno, associazioni di volontariato dalla pubblica assistenza Croce del Navile, all’Oasi dei saperi con visite guidate a Corticella vecchia e il canale Navile, dall’Ant ai centri sociali. Presenza della biblioteca e dell’istituto Serpieri con la vendita dei loro prodotti agricoli. Street food con prodotti tipici toscani, romagnoli con piadina e fritti misti. Pranzo a mezzogiorno al blues caffè. Eventi particolari presso i parrucchieri Ziosi Stefano e Crom’Hair.

Spettacoli in tutta la festa: laboratori gratuiti per bambini e giochi di una volta a cura di Eventi e coop alleanza 3.0, attrazioni dello spettacolo viaggiante con gonfiabili, Jumping e reti, performance con gruppi musicali dal vivo, ballo country, zumba ed esibizione in costume con l’associazione 8cento. Spettacoli ed

esibizioni delle Palestre PGS e Castellata con bambini e ragazzi. Presentazione dei loro corsi.

I negozi che hanno aderito alla festa sono aperti per uno shopping particolare all’insegna del divertimento e della convivialità.

Tutta la festa sarà presidiata sia per le norme di sicurezza che per le misure anti-covid 19.