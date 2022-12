Bagnaia, Bautista e il concerto di J-Ax: svelato il programma della Festa Ducati | VIDEO

L'Ad fa il punto sulla grande festa in programma in Piazza Maggiore per celebrare la vittoria del Mondiale in MotoGP e in Superbike. Poi il commento sui piloti della 'Rossa di Borgo Panigale' e i dubbi sul nuovo numero di Pecco

Sarà festa grande in Piazza Maggiore per la Ducati duplice vincitrice dei Mondiali di MotoGP e di Superbike. Lo storico marchio bolognese ha vinto i Mondiali 2022 di entrambe le gare motociclistiche con i piloti Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista e, per questo, ha organizzato una festa per tutti gli appassionati e per tutti i cittadini bolognesi: “Un successo straordinario per tutta la città” ha commentato il sindaco Matteo Lepore durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento a Palazzo D’Accursio. Con lui Claudio Domenicali, Amministratore delegato di Ducati: “È un momento molto emozionante per un bolognese come me. Gestire un’azienda così importante e raggiungere questo tipo di risultato e arrivare a festeggiarlo in Piazza Maggiore è particolarmente emozionante. Faremo una festa, una festa in cui si parlerà non solo di Ducati ma di un sistema: Bologna è al centro della Motor Valley, una gemma in un sistema straordinario”.

“Nel 2007 abbiamo vinto il Mondiale con quattro giornate di anticipo, stavolta invece è stata una rincorsa. Festeggiare in piazza è sicuramente la cosa più bella perché mette al centro la città. Ci saranno le moto e ovviamente i nostri eroi, Bagnaia e Bautista. Confidiamo che questa sia l’apertura di un ciclo” ha dichiarato l’ad.

Festa Ducati, il programma

La festa Ducati si svolgerà in Piazza Maggiore il prossimo 15 dicembre, a partire delle ore 20, con il dj-set di Fresco e con un intervento del comico Giuseppe Giacobazzi.

Alle ore 21 inizierà la vera e propria celebrazione: i presentatori d’onore Guido Meda e Barbara Pedrotti introdurranno i campioni del Mondo Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista sul palco. Con loro, ovviamente, ci saranno le due moto vincitrici dei rispettivi titoli.

Alle ore 22, ad intrattenere la folla, ci sarà un concerto del rapper J-Ax e, infine, uno spettacolo pirotecnico.