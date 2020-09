Focolaio covid alla festa Erasmus: "Almeno 10 positivi"

Dopo una festa Erasmus organizzata il 21 settembre in zona universitaria è stato scoperto un focolaio di coronavirus. Come riferisce l'agenzia Agi, sarebbero alemno dieci gli studenti risultati positivi, per la maggior parte di nazionalità spagnola, di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Altre persone sono sottoposte a sorveglianza da parte della Ausl bolognese.

A dare il via ai controlli sanitari è stata una ragazza che presentava i sintomi e a metà settimana è risultata positiva al tampone. "Secondo noi, i ragazzi coinvolti non hanno portato il virus dalla Spagna ma l'hanno preso qui", ha commentato il direttore del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Bologna, Paolo Pandolfi, su Repubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Voglio lanciare un appello: bisogna fare attenzione. Non è il periodo delle feste. Se si organizzano, è bene che siano fatte all'aperto, con poche persone e in condizioni di massima sicurezza".