Festa in appartamento, Erasmus spagnoli sanzionati di nuovo

Sono stati di nuovo denunciati e sanzionati 9 studenti spagnoli in Erasmus, già tra i partecipanti di un'altra festa precedente, che poi divenne focolaio Covid. La segnalazione è arrivata al commissariato Santa Viola della Polizia, poco dopo mezzanotte. Quando gli agenti sono arrivati all'appartamento in via Turati, hanno trovato i tre inquilini dell'appartamento assieme ad altri sei amici.

Per i tre domiciliati è scattata una denuncia per disturbo della quiete pubblica, mentre per gli altri si è provveduto alla sanzione di 400 euro per la violazione della normativa anticovid.