Festa Erasmus in appartamento, 20 studenti spagnoli multati dai Carabinieri

Una ventina di ragazzi chiusi in un appartamento di via Zamboni a fare una festa, in barba alle regole anti-Covid. Ancora una volta (nelle passate settimane altri due party scoperti dalle forze dell'ordine) si tratta di ragazzi spagnoli a Bologna per il progetto Erasmus: l'allarme è stato dato da alcuni vicini che sentendo voci e rumori inconfondibili, hanno nel bel mezzo della notte, allertato i Carabinieri.

Erano passate le tre quando gli uomini in divisa hanno varcato la soglia dell'appartamento nel quale c'erano 20 ragazzi tutti in età compresa fra i 21 e i 27 anni, tutti alla fine multati con la sanzione da 400 euro per la violazione delle normative anti-Coronavirus imposte dall'ultimo dpcm. Come noto, la sanzione ammonta a 400 euro.

Nelle scorse settimane si erano verificati altri due episodi analoghi e nello specifico, la Polizia era intervenuta in via Turati e in via Mazzini, dove in entrambi i casi erano in corso delle feste organizzate da ragazzi spagnoli in Italia per seguire il progetto Erasmus.