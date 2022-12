Festa "Immacolata Contraccezione". Azione Universitaria: "E' blasfemia, impedire l'evento"

"Apprendiamo dalle pagine social dei collettivi universitari Link e Mala Educacion che verrà organizzata in data 8 dicembre, nei locali occupati in via Ranzani 14 dagli stessi collettivi, una festa intitolata Immacolata Contraccezione".

Lo scrivono in una nota i rappresentanti di "Azione Universitaria Bologna", l'associazione studentesca di destra: "Il titolo della festa in sé rasenta la peggiore blasfemia, ma anche la descrizione fornita attraverso i social-media è gravissima".

"Come sarebbe andata a finire se Maria avesse usato le precauzioni? Sicuramente ci saremmo risparmiat? 2000 anni di bigottismo " scrivono Link e Mala Educacion sui social.

"Frasi del genere sono gravissime - tuona Azione Universitaria - assolutamente irrispettose e blasfeme. Se parole simili fossero state utilizzate nei confronti di un'altra religione, sarebbe già scoppiato il finimondo.

Condanniamo fermamente questa blasfemia e chiediamo alle autorità competenti di impedire che si tenga un evento del genere".

I due collettivi hanno organizzato quindi un "veglione in onore della santissima CONtracCEZIONE" ieri sera e per oggi "il pranzo sociale alle ore 12:30, a seguire un momento dedicato agli addobbi natalizi: addobbamala! Con questa iniziativa vogliamo ancora una volta scardinare il tabù che ruota attorno ai temi della contraccezione, in nome della sessualità libera, consapevole e sicura".