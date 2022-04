Festa della Liberazione, in migliaia a Marzabotto 

Migliaia di persone si sono ritrovate a Marzabotto, più precisamente a Monte Sole, per celebrare la Festa della Liberazione in uno dei luoghi simbolo della Resistenza italiana. Quella nel territorio di Marzabotto, dal 29 settembre al 5 ottobre del 1944, fu la più grande strage compiuta in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. E ancora oggi la memoria è viva, tramandata da persone che hanno vissuto quei luoghi o, addirittura, quei giorni.

Le personalità presenti alla cerimonia

Questo è il caso di Ferruccio Laffi, novantacinquenne sopravvissuto alla strage accolto oggi da un lungo applauso dell’uditorio. C’era anche lui alla cerimonia del 25 aprile, oltre alla sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi e al presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. La terza carica dello Stato ha voluto sottolineare l’importanza della memoria, e di “non dare nulla per scontato”.