Festa clandestina: in 200 ballano nel locale, sigilli all'ingresso e multa in arrivo | VIDEO

Sono stati trovati in circa 200 a ballare in una dancefloor, allestita per l'occasione. Sigilli per cinque giorni a un locale all'estrema periferia di Bologna, dove la polizia ieri notte ha silenziato una serata danzante, del tutto lecita prima della pandemia ma non ancora autorizzata dalla odierna normativa anti-Covid.

Il tutto si è verificato intorno alle ore una: sul posto sono arrivate anche le pattuglie della polizia locale. Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, gli agenti hanno disposto d'ufficio la chiusura del locale, e allestito le prime pratiche per la sanzione nei confronti del titolare dell'improvvisata dancefloor, che dovrebbe aggirarsi intorno alle migliaia di Euro. Disposti anche i controlli sul Green pass per tutti i presenti, controlli che non hanno riscontrato nessuna anomalia.