Festa fino all'alba a Paderno: identificati decine di giovani, un arresto

Via di Paderno, 9

Balli all'aperto tanti giovani fino all'alba di domenica nel parco di Monte Paderno. Alle 7 però è intervenuta la polizia, dopo le segnalazioni dei residenti che riferivano di musica a tutto volume. Lo riferisce Etv.

Gli agenti hanno quindi identificato una cinquantina di ragazzi e ragazze che ballavano intorno a tre auto con il volume dello stereo "a palla". Un 27enne bolzanino è stato arrestato perché trovato in possesso di diversi grammi di hascisc e droghe sintetiche.

Controlli anche nelle piazze della zona universitaria e San Francesco. La Polizia Locale ha sequestrato 16 lattine/bottiglie di birra e multato un venditore abusivo, sequestrate anche due chitarre e due casse acustiche ad alcuni ragazzi italiani in piazza Verdi. Anche per loro sanzione è per violazione regolamento comunale.

Foto archivio