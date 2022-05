Festa della Repubblica: arriva medaglia al merito il capo della sanità pubblica Pandolfi

E' il primo tra i 19 nomi che riceveranno l'Ordine al merito della Repubblica, la più grande onorificenza civile che lo stato italiano conferisce ai suoi cittadini per particolari meriti. Paolo Pandolfi, il direttore di sanità pubblica dell'Ausl di Bologna, sarà insignito del prestigioso titolo alla vigilia della 76esima Festa della Repubblica del prossimo 2 giugno 2022.

A diffondere l'elenco di nomi è la prefettura di Bologna, che consegnerà, quasi tutte postume, anche 12 medaglie d'onore ad altrettanti ex deportati bolognesi nei lager nazisti.

La prefettura non entra nel merito dei motivi del riconoscimento, ma con tutta probabilità il titolo pe Pandolfi sarà legato alla gestione della sanità pubblica bolognese nel biennio di pandemia da Covid.

Chi è Paolo Pandolfi

Laureato in medicina e chirurgia, specialista in Igiene, Epidemiologia e Medicina Preventiva, ha frequentato il master in Epidemiologia promosso dall'Associazione Italiana di Epidemiologia.

Dal 2004 professore a contratto presso l'Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia in Igiene Applicata, Epidemiologia e corsi elettivi in comunicazione del rischio (Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e Luoghi di Lavoro e Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche).

Dirigente Medico dipendente di strutture pubbliche dal 30 gennaio 1993, è attualmente Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna dal 1 aprile 2017 e Direttore dell'UOC Epidemiologia. Promozione della Salute e Comunicazione del Rischio dal 1 marzo 2016 presso il Dipartimento di sanità Pubblica dell'Azienda ULS di Bologna.

Svolge attività epidemiologica da oltre 25 anni in farmacoepidemiologia, sanità pubblica, epidemiologia ambientale, epidemiologia clinica e sistemi di sorveglianza sanitaria. Svolge anche attività nell'ambito della Promozione della Salute e Comunicazione del Rischio (Incidenti Stradali, Promozione dell'attività fisica, Progetti di Comunità. Counselling motivazionale).

Autore di oltre 100 documenti tra monografie, comunicazioni ed articoli scientifici. Componente gruppo nazionale SISTI (Studio Italiano Suscettibilità Temperatura ed Inquinamento) e del gruppo del Ministero della Salute sulla prevenzione degli effetti degli eventi climatici estremi sulla salute della popolazione