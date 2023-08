Festa di San Cassiano, Panieri: “Essere comunità è la nostra forza”

È un weekend pieno di iniziative quello del 13 agosto, giorno in cui ricorre la festa di San Cassiano, patrono di Imola. Oltre ai cammini verso il cippo del Santo, diversi gli appuntamenti nelle diverse chiese della città. Ma quella di San Cassiano non è solo una festa religiosa. A dirlo è lo stesso sindaco di Imola Marco Panieri: “Una festa religiosa, ma anche con un’importante significato civile e popolare. Essa esprime anche la ricchezza e lo spessore di un immenso patrimonio culturale e storico del quale come città dobbiamo essere orgogliosi. Proprio quest’anno ricorrono i 200 anni dalla morte di Barnaba Gregorio Chiaramonti, che fu Papa Pio VII dal 1800 al 1823 e prima ancora, dal 1785, vescovo di Imola. Una figura da ricordare perché lasciò un segno indelebile nella nostra Diocesi, noto per la sua cultura e le sue aperture alla modernità, alla democrazia e alle esigenze popolari. A lui è dedicata una lapide nella Sala del Gonfalone nel nostro Palazzo Comunale, dal 1814”.

“L’augurio – continua la nota del sindaco – è che San Cassiano possa ricordare a ognuno di noi quanto sia importante riconoscere i valori condivisi che ci uniscono, ricordarsi dei più fragili, ritrovare uno sguardo di fiducia verso il futuro e le radici stesse della nostra comunità. In un tempo di incertezze e nelle difficili prove che abbiamo dovuto affrontare, essere comunità è stata la nostra vera forza. Oggi ci aspetta, in un’Imola che si trasforma, il compito di una ricostruzione e di un rilancio che sia non solo economico, ma anche sociale, culturale ed educativo. Sapremo farlo se ci ricorderemo ciascuno, ogni giorno, di essere donne e uomini di buona volontà che condividono un destino comune, che non lasciano indietro nessuno e con la consapevolezza sincera di essere un Popolo in cammino, come la celebrazione di San Cassiano ci ricorda”.