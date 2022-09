Festa di strada in via Zanardi, i provvedimenti al traffico in vigore

Sabato 1 ottobre è in programma una festa di strada in via Zanardi denominata “Festa di strada a Pescarola”, organizzata dal “Comitato Vivere Pescarola”, in origine fissata per sabato 24 settembre e rinviata per il maltempo.



Per l’occasione sono stati adottati alcuni provvedimenti al traffico legati allo svolgimento della manifestazione.



Dalle 18 alle 24 del giorno 1 ottobre, sarà in vigore il divieto di transito veicolare nelle seguenti vie:

via Zanardi, da via Selva di Pescarola a via Agucchi, in entrambi i sensi di marcia

via Ca’ Bianca, via Zanardi a via Molino di Pescarola

via Molino di Pescarola, con direzione di marcia da via Selva di Pescarola a via Ca’ Bianca

via di Bertalia, da via Agucchi a via delle Borre, con direzione da via Agucchi a via delle Borre

via delle Borre



Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili, veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine.



Inoltre, saranno in vigore altri provvedimenti: