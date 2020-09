Il commissario straordionario covid Arcudi a Bologna: lo intervista Lucia Annunziata

Giovedì 3 settembre alle 21 presso la Sala Vittime delle stragi e del terrorismo della festa de l'Unità di Parco Nord, la giornalista Lucia Annunziata intervisterà Domenico Arcuri, commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere per far fronte all'emergenza COVID-19. L'intervista sarà introdotta da Irene Priolo.

Chi è Domenico Francesco Arcuri

Calabrese, 57enne, nel 1986 si è laureato alla Luiss in Economia. Prima all'IRI, poi dal 2004 amministratore delegato della Deloitte Consulting. Nel 2007 viene nominato amministratore delegato di Invitalia dove si è occupato della reindustrializzazione di aree industriali dismesse in crisi economica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 16 marzo 2020 è stato nominato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte Commissario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all'emergenza Coronavirus.