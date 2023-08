Il granchio blu approda sulle tavole della Festa dell'Unità

Anche alla Festa de l'Unità di Bologna si cucinerà il granchio blu, che sta mettendo in crisi la produzione di vongole sulla costa adriatica. Lo annuncia il responsabile della Festa, Lele Roveri, nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse che si aprirà giovedì al Parco nord.

"Abbiamo introdotto il granchio blu- spiega Roveri- per dare un segnale sulla catastrofe che sta accadendo nella sacca di Goro". Un'integrazione "last minute", aggiunge il responsabile della Festa, che sarà affidata ai volontari del ristorante Pesce Borgo. "E' la novità gastronomica di quest'anno", aggiunge Roveri. Ma come sarà proposto il crostaceo? "Credo un sugo, come stanno facendo più o meno tutti: tagliolini con il granchio blu come nei ristoranti della Romagna", conclude Roveri.

Cosa è il granchio blu

Il granchio blu è una specie che proviene al di fuori del Mediterranoe e che sta intaccando le popolazioni di vongole e altri moluschi, di cui è particolarmente vorace, Inoltre, il granchio blu non sta incontrando predatori naturali e quindi si sta riproducendo a ritmi pressoché esponenziali. Per questo recentemente la Regione Emilia-Romagna ha liberalizzato la sua commercializzazione.

“Si tratta- spiega l’assessore regionale ad Agricoltura e Pesca, Alessio Mammi- del completamento autorizzativo al prelievo del granchio blu anche nelle zone demaniali che non sono di pertinenza comunale, e quindi non soggette alle ordinanze già emesse dai sindaci di Goro e Comacchio. L’autorizzazione è stata concessa dopo l’ottenimento del nullaosta rilasciato dal Parco del Delta del Po e dal Raggruppamento dei Carabinieri per la Biodiversità”.

Nella Sacca di Goro e nei canali adduttori delle Valli di Comacchio vengono prodotte ogni anno circa 16mila tonnellate di vongole, che corrispondono al 55% della produzione italiana e al 40% di quella europea, da 1700 addetti che fanno riferimento alle marinerie di Goro e di Comacchio.

“È evidente, pertanto- prosegue Mammi- il valore di quest’economia per il nostro territorio, oggi fortemente minacciato dalla proliferazione di questa specie. Ora gli acquacoltori possono catturare il granchio, prelevarlo e commercializzarlo”.