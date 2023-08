Alluvione, alla Festa dell’Unità un bar per raccogliere fondi per la ricostruzione | VIDEO

Non solo incontri, dibattiti e musica. Alla Festa dell’Unità, in programma al Parco Nord dal prossimo 24 agosto, non poteva non prendere piede il tema alluvione. Alla kermesse sarà presente un bar chiamato “Il Ponte”, adibito specificatamente per la raccolta fondi per la ricostruzione in seguito ai danni dell’alluvione dello scorso maggio: una critica neanche troppo sottile al Governo, ma soprattutto un impegno concreto per la ricostruzione. Il nome, come scrive l'agenzia Dire, serve a richiamare le infrastrutture travolte dall'alluvione tra Molinella, Budrio e Monterenzio.

Ad annunciare l’iniziativa è Federica Mazzoni, segretaria bolognese del Partito Democratico e presidente del quartiere Navile: “Il Governo ha deciso di essere deficitario, nel senso che di risposte ancora non ne stanno arrivando – ha detto Mazzoni nella conferenza stampa di presentazione dell’evento – noi in diverse serate approfondiremo cosa dev'essere la ricostruzione e come la Regione, la Città metropolitana e i Comuni stanno lavorando affinché questa sia veloce, efficiente ed efficace ma tenendo anche conto di una nuova pianificazione che abbia in mente i cambiamenti climatici".

Video agenzia Dire/Foto Panzacchi