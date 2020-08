Al via oggi la Festa dell'Unità a Parco nord: inaugura il segretario Zingaretti

Al via alle ore 18 l'edizione 2020 della Festa de L’Unità di Bologna a Parco Nord. Inaugura il Segretario Nazionale del partito Democratico Nicola Zingaretti, con i segretari regionale e provinciale Paolo Calvano e Luigi Tosiani e Lele Roveri, responsabile dell'evento. "In piena sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli, ma con la voglia di vedersi, ritrovarsi e guardarsi negli occhi", si legge nella nota.

È la nuova festa dell'Unità, in era covid, all'insegna del "ritorno al passato" per il 75esimo anniversario. Dopo l'esperimento di due anni fa in Fiera, la kermesse provinciale del Pd ritorna anche quest'anno al Parco Nord e, complice il Covid che ha limitato gli spettacoli, opta per un ritorno alle origini.

Romano Prodi (l'11 settembre), Enrico Letta (il 17 settembre) e Massimo D'Alema (il 18). Sono i tre ex presidenti del Consiglio, protagonisti di altrettante serate.