Festa di strada in via Guerrazzi, modifiche al traffico

Via Guerrazzi in Festa. Sabato 21 maggio, dalle 17 alle 23, torna la festa di strada nel quartiere Santo Stefano, un' occasione per assaporare il fascino del centro storico di Bologna con tutti i negozi aperti, animazione e mercatino della creatività.

La strada, pedonalizzata, sarà la protagonista dell'evento organizzato dall'associazione Culturale Talenti, con il patrocinio oneroso di Confcommercio Ascom Bologna, il patrocinio di Comune di Bologna Quartiere Santo Stefano, Emil Banca Credito Cooperativo.

Per l’occasione sono stati adottati alcuni provvedimenti di limitazione al traffico legati allo svolgimento della manifestazione.

Deviazioni al traffico

Ecco le strade che dalle 15 alle 24 saranno interessate ai provvedimenti:

via Guerrazzi, divieto di transito veicolare

via San Petronio Vecchio, da via Bersaglieri a via Guerrazzi, divieto di transito veicolare

via San Petronio Vecchio, senso unico alternato con accesso e uscita dal lato di via Bersaglieri

Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili.