Festa in casa e positivo a spasso: i carabinieri staccano 63 multe

Casi un po' in tutta la provincia, ma l'intervento più rilevante è stato in centro a Bologna dove è stata interrotta una festa in appartamento e denunciati nove giovani

E' di 63 persone multate il bilancio dei controlli anti-covid dei carabinieri nella giornata di domenica. Tra le sanzioni, l'intervento più rilevante è stato a Bologna, dove in via Borgo di San Pietro nel pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno interrotto una festa in appartamento, multando nove ragazzi sulla ventina, 7 italiani e 2 stranieri.

Un'altra decina di multe è stata staccata tra Imola e i comuni del Circondario, di cui otto per aver violato la normativa sugli spostamenti e due per il mancato utilizzo della mascherina di protezione.

Durante i controlli, una persona è stata denunciata perché, positiva al Covid-19 e sottoposta all’isolamento fiduciario, era uscita per farsi una passeggiata per strada e trattenersi a parlare con la vicina, più rispettosa della normativa perché si trovava sul balcone di casa. Ai militari che si sono avvinati per identificarla e chiederle dove stesse andando, visto che era stata sottoposta a una misura sanitaria, la persona ha risposto che era uscita per prendere una “boccata d’aria”, specificando: “…tanto fuori il Covid non c’è…”.

A Malalbergo invece, i Carabinieri della locale stazione hanno sanzionato 3 clienti di un bar, un 56enne, un 57enne e un 58enne, per non aver rispettato la normativa specifica anti Covid-19 sugli esercizi pubblici.

Nel complesso, i militari hanno identificato 568 persone, controllato 362 veicoli e 88 esercizi pubblici.