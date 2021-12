Feste vietate e controlli serrati: ecco il piano per Capodanno

Con la pubblicazione del Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, a causa dell'aumento del contagi e le festività, il Viminale ha inviato oggi una circolare ai prefetti "ai fini delle attività di controllo" su:

a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8);

b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4);

c) eventi, feste e discoteche (art. 6).

"Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti - si legge nella Circolare firmata da capo di gabinetto del ministero dell'Interno, Bruno Frattasi - nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati" e si sottolinea "l’esigenza di una accurata pianificazione dei servizi in concomitanza con il Capodanno".

Nella Circolare si ricorda che "le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultino ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di assembramenti" vie è quindi una "esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo" anche "nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico".

Capodanno a Bologna

Anche a Bologna il centro storico sarà presidiato. L'intensificazione dei controlli, con un'attenzione particolare alle aree maggiormente frequentate, è stata decisa, fa sapere la Prefettura, nella riunione odierna del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sarà addirittura vietato l'accesso in Piazza Maggiore dalle 21 del 31 dicembre 2021 fino alle 7 dell'1 gennaio 2022. Lo dispone un'ordinanza del Sindaco a seguito della decisione, in accordo con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Oltre ad annullare il tradizionale festeggiamento pubblico per il Capodanno all’interno di Piazza Maggiore, non si potranno organizzare altre occasioni pubbliche di festeggiamento in altre zone della città.

L’assenza di eventi pubblici in città potrebbe, infatti, "attirare in piazza Maggiore numerose persone per festeggiamenti spontanei, in assenza di dispositivi e misure strutturali a salvaguardia della loro incolumità e quindi in condizioni di criticità al momento non prevedibili" si legge in ua nota di Palazzo D'Accursio.

(Foto Federico Bedini)