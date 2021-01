Festino di giovanissimi nel B&B: scattano multe, nei guai anche due minorenni

Avevano prenotato una camera per aggirare le restrizioni in vigore e far festa, così dieci ragazzi sono stati identificati e sanzionati

Avevano prenotato una camera presso un B&B per aggirare le restrizioni in vigore e far festa, così dieci giovanissimi sono finiti nei guai, rimediando sanzioni salate.

E' successo nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2.30. Da quanto si apprende, la volante del Commissariato Due Torri San Francesco è intervenuta nei pressi di via Marconi per la segnalazione di una festa che si stava tenendo all'interno di un Bed & breakfast, dal quale provenivano segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume.

All'arrivo presso la struttura, gli agenti hanno trovato una camera assai affollata: all'interno - riferiscono dalla questura - c'erano dieci ragazzi (8 sulla ventina d'anni e 2 minorenni); alcuni di origine marocchina, altri italiani. Gli stessi avrebbero candidamente dichiarato di aver organizzato una festa prenotando una stanza, per eludere le restrizioni vigenti.

Dopo essere stati tutti identificati, hanno guadagnato sanzioni per violazione della normativa anticovid.

Maxifesta di compleanno in casa finisce con 14 minori sanzionati

Non è purtroppo un episodio isolato. E le multe sul territorio bolognese continuano a fioccare. Dagli assembramenti nelle piazze frequentati dai ragazzi, specie in zona U, alle festicciole al chiuso, come quella tenutasi sempre lo scorso sabato, che ha visto ben 14 ragazzini multati perchè riunitisi per un compleanno.

Sono stati alcuni residenti a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine a causa del chiasso e dei decibel troppo elevati proveniente da un appartamento in zona San Felice. Scattati i controlli, gli uomini dell'Arma hanno stilato contravvenzioni per violazione dei divieti Covid per 14 ragazzi, italiani e di età compresa tra i 16 e i 17 anni.