Feti a Granarolo, il Popolo della Famiglia: "Aborto, scia infinita di dolore, Bonaccini chiarisca"

Si rivolge al presidente della regione, Stefano Bonaccini, iil Coordinatore regionale del Popolo della Famiglia, Marco Dall’Olio, per avere risposte sui fatti accaduti a Granarolo, dove, all'interno di decine di bidoni sono stati trovati feti e resti umani. Dopo un evidente "disguido" nella trafila dello smaltimento, proverrebbero da un museo di anatomia dell'ateneo bolognese che, a sua volta, ha aperto un'inchiesta interna.

Dall'Olio chiede risposte e chiarimenti a Bonacchini: "Lo deve ai cittadini di Granarolo Emilia e ai bolognesi, per lo sgomento che un tale episodio ha loro provocato, lo può fare - scrive in una nota - verificando la regolarità dei protocolli adottati negli ospedali pubblici e privati, le modalità di aggiudicazione delle gare d'appalto e delle subforniture; non può essere possibile che ad accorgersi di quanto accaduto, sia un ragazzo sinti durante lo sgombero di rottami in un capannone".

Il reato ipotizzato sarebbe quello di illecito smaltimento di rifiuti: "Ci auguriamo che le Forze dell’ordine e la Procura possano al più presto individuare i responsabili. Non può non far riflettere la scia infinita di dolore che la pratica dell’aborto chirurgico procura in questo paese che, anche con questo orribile episodio, ne evidenzia la tragicità.

Il Popolo della Famiglia - conclude Dall’Olio - da sempre in prima linea per la difesa della vita, delle madri e delle famiglie, nel ribadire la sua contrarietà all’aborto, vigilerà sull’operato della Regione Emilia-Romagna, manifestando come in questo caso, il proprio dissenso ogni volta che la vita verrà violata".

(Foto: Banchetto pre-elettorale a Bologna)