"Provvedimento liberticida e dannoso": FdI organizza la fiaccolata contro il coprifuoco

Venerdì 30 aprile, alle 21.00 in Piazza Nettuno: "Ci faremo noi carico di questa battaglia per conto dei cittadini italiani e bolognesi"

Una fiaccolata per protestare contro il coprifuoco venerdì 30 aprile, alle ore 21.00 in Piazza Nettuno. A organizzarla gli esponenti bolognesi di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, Deputato, Marco Lisei, Capogruppo in Regione, Francesco Sassone, Capogruppo in Comune, e Stefano Cavedagna, Vice Coordinatore Regionale e

Responsabile Provinciale.

Il partido guidato da Giorgia Meloni ha presentato un Ordine del Giorno alla Camera dei Deputati per impegnare il Governo, che è stato bocciato dalla maggioranza.

"Nel rispetto delle distanze e delle disposizioni anti contagio vogliamo ribadire che il coprifuoco deve essere abolito, riteniamo infatti questo provvedimento liberticida e dannoso per le attività produttive del nostro Paese e della nostra Città- si legge nell'invito - riteniamo inoltre che una limitazione di orari, da un punto di vista di diffusione dei contagi, finisca per concentrare il numero di presenti nelle aziende, negli uffici, nei bar e nei ristoranti, essendo quindi più un danno che una risorsa. Per di più non risulta che vi sia alcuna evidenza scientifica, anche lo stesso CTS ha detto di non essere stato consultato e che la decisione è politica del Governo".



"Ci faremo noi quindi carico di questa battaglia per conto dei cittadini italiani e bolognesi, per ottenere definitivamente l'abolizione del coprifuoco, con questa iniziativa che FdI terrà contestualmente in tante altre piazze d'Italia", concludono.