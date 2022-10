Loiano, una fiaccolata per l'ultimo saluto ad Alessandro Massa | VIDEO

Musica e lacrime in ricordo del 32enne morto in un incidente stradale in zona Savena, a Bologna. Domani i funerali

È con le note di Vasco Rossi, quelle di Rino Gaetano, di Cesare Cremonini e di Max Pezzali che la lunga fiaccolata saluta Alessandro Massa, il 32enne morto in un incidente stradale la scorsa settimana alla rotonda dei Polacchi, in zona Savena. A Loiano, cittadina in cui "Massino" è nato e cresciuto, circa trecento persone si sono ritrovate davanti al Municipio di piazza IV Novembre e, verso le ore 20.30, sono partite in corteo lungo le principali strade del luogo. La fiaccolata, durata più di un'ora, è stata la dimostrazione di una comunità forte e che ha saputo stringersi in un moment tanto doloroso. Domani, sabato 8 ottobre, si svolgeranno i funerali del ragazzo presso il palazzetto di Loiano.