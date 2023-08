Omicidio Matteuzzi, il 23 agosto una fiaccolata per ricordarla

Il prossimo 23 agosto sarà un anno dalla morte di Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa a martellate, pugni e calci sotto casa sua in via dell’Arcoveggio. Per il femminicidio è accusato l’ex compagno, il 27enne ex modello ed ex calciatore Giovanni Padovani.

Ad un anno dalla morte della donna, la famiglia ha organizzato una fiaccolata in suo ricordo: "A un anno dalla morte violenta di Alessandra per mano di un uomo - si legge nel volantino - la famiglia sente di dover condividere con tutta la comunità un momento di ricordo promuovendo una fiaccolata il 23 agosto 2023, in ricordo non solo di Alessandra ma di tutte le donne vittime di violenza". La fiaccolata partirà alle 20.45 da piazza XX Settembre, percorrerà via Indipendenza e terminerà in piazza del Nettuno.