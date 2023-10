Bologna in piazza per la pace: “Basta distinzioni, chiediamo il cessate il fuoco” | FOTO

Non solo per Israele, non solo per la Palestina: Bologna scende in piazza per la pace e lo fa con una fiaccolata che ha unito, sotto un'unica bandiera, un centinaio di persone e diverse associazioni, studenti, pensionati, rappresentanti delle istituzioni. Piazza del Nettuno viene illuminata dalle fiammelle di chi crede che la guerra e la sofferenza del conflitto israelo-palestinese, esploso di nuovo in tutta la sua violenza dopo l'attacco di Hamas la scorsa settimana, non abbiano tifoserie: "Noi vogliamo che il popolo palestinese abbia il suo Stato e i palestinesi vivano in libertà - commenta l'assessore Daniele Ara -, ma siamo anche per la sicurezza di Israele. I due popoli devono tornare a dialogare".

Presente alla manifestazione anche don Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità della Chiesa di Bologna: "Questi giorni sono stati pieni di orrore che non distingue tra militari e civili, tra bambini e adulti - ha sottolineato -. Con tutta la Chiesa e il Papa Francesco chiediamo l'immediato cessate il fuoco".

A fianco di vari sindaci e rappresentanti delle istituzioni, a reggere lo striscione "Bologna cammina per la pace" c'è anche il paroliere Alessandro Bergonzoni: "Stasera non ci sono state né bandiere israeliane né palestinesi, e questo ha un significato importante. Io sono stanco di distinguere il bambino di Gaza da quello israeliano: farlo è una perversione".