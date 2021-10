Cambio ai vertici delle Fiamme Gialle: il generale Ivano Maccani è il nuovo Comandante Regionale|VIDEO

Oggi, a Bologna, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale tra il Generale di Divisione Giuseppe Gerli ed il Generale di Divisione Ivano Maccani.

Il Generale Gerli, destinato a Bari nell'incarico di Comandante della Legione Allievi, dopo oltre 4 anni ha ceduto il comando al Generale Maccani, proveniente da Trento, dove ha retto il Comando Regionale Trentino Alto Adige.

Chi è il nuovo Comandante Regionale

Ivano Maccani, Generale di Divisione della Guardia di Finanza. Originario di Tres, un piccolo paese della Val di Non, in provincia di Trento, di adozione veronese, è nato a Bolzano. Dopo aver vissuto fino a 20 anni a Verona, è stato ammesso a frequentare l’Accademia della Guardia di Finanza il 5 ottobre1982.

Nel grado di Colonnello è stato Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna, Comandante Provinciale di Padova e Capo Ufficio Stampa presso il Comando Generale del Corpo; promosso Generale di Brigata, è stato Comandante Provinciale di Roma, Capo del VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi - del Comando Generale e Comandante Regionale Trentino Alto Adige.

Dal 1997 al 2003 ha svolto presso l`OLAF “Ufficio Europeo Lotta Antifrode” della Commissione Europea, l’incarico di “Head of Operation” per le inchieste relative ai Fondi Strutturali. Ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria presso la Scuola di Polizia Tributaria di Ostia nonché il corso di perfezionamento presso l’Istituto Alti Studi per la Difesa di Roma.

Oltre alla Laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università di Modena, in Scienze Politiche presso l’Università di Padova e in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso l’Università Tor Vergata di Roma; ha conseguito anche: un Master di 2° livello in Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università Bocconi di Milano; un Master di 2° livello “A. Berliri” in Diritto Tributario presso l’Università di Bologna e un Master in “Commercio Internazionale” presso la Facoltà di Scienze Sociali, Politiche ed Economiche dell’U.L.B. “Università Libre de Bruxelles” – Belgio.

Dal 2013 è docente al Master “Analisi organizzativa e prevenzione del rischio” dell’Università di Padova; è

stato docente al Master “Organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari” dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, alla Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Corso superiore della Scuola di Polizia Economico Finanziaria.

E’ stato consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione.

E’ iscritto al registro dei revisori contabili e all’albo dei giornalisti pubblicisti.