Fico, addio. Farinetti: “Non mi è venuto bene. Ora chiudo e riapro”

È ufficiale: Fico chiude. L’esperienza si può dire, a questo punto, fallimentare, e a dirlo è lo stesso Oscar Farinetti, patron del parco agroalimentare: “Al 31 dicembre chiudo Fico per poi riaprirlo in aprile più bello e più grande che prima – dice Farinetti a Radio24 –. Diciamo che fra le cose che non mi sono venute propriamente bene Fico è una di queste. Anche se, a me, piace da morire. Forse mi sono spiegato male, quindi va rivisto. Quindi cambierà anche il nome, si chiamerà Grand Tour Italia e rappresenterà il viaggio nell’Italia e nelle regioni: si entrerà in Val d’Aosta, si uscirà dalla Sicilia e dalla Sardegna passando in mezzo a tutte le regioni italiane”.

A nulla, quindi, sono serviti i restyling e le modifiche alla fruibilità del parco: “Quattro mesi per ristrutturare – continua Farinetti – perché giustamente sono arrivate delle critiche e le critiche dagli imprenditori vanno raccolte. L’imprenditore giusto se perde soldi li mette suoi, come ho sempre fatto io. Poi però deve cambiare, deve prendere atto e fare delle cose. Abbiamo una bellissima squadra su questo tema e Fico tornerà a essere più bello e grande che prima con questo nuovo nome”.