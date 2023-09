Fico, Lepore: “Bene la riconversione, ma Farinetti ci dica come”

Il sindaco Matteo Lepore, arrivato al presidio dei lavoratori della Magneti Marelli a Crevalcore, ha parlato della situazione di Fico, il parco agroalimentare alle porte di Bologna di cui proprietario, Oscar Farinetti, ha annunciato la chiusura e la conseguente riconversione: “Credo sia positivo che Farinetti voglia investire per rimettere in piedi un progetto che non funzionava, ed era sotto gli occhi di tutti" scrive l’agenzia Dire, riportando le parole di Lepore. "Noi non conosciamo ancora il piano di rilancio se non titoli che Farinetti ha dato", quindi “gli chiediamo di venire in Comune e in Città Metropolitana per parlarne con noi e con i soci. Perché – puntualizza il sindaco – anche nel caso di Farinetti non basta annunciare; occorrono anche i fatti, e credo sia importante che presenti al territorio come intende riconvertire questa struttura. È bene che lo voglia fare ed è bene che investa, ma dobbiamo farlo assieme e non a scatola a chiusa”.

Dopo le reazioni della politica alla notizia della riconversione, di Fico hanno parlato anche i sindacati: per Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil la notizia ha creato “sgomento e preoccupazione. Chiederemo un incontro urgente alla proprietà per conoscere il piano industriale di Fico, e per capire quale sarà l'impatto occupazionale di questa decisione. Valuteremo di conseguenza ogni azione a tutela delle tante lavoratrici e dei tanti lavoratori coinvolti attraverso le assemblee che convocheremo nei prossimi giorni. Riteniamo grave ed inaccettabile che in un sito così importante, nato come presidio contro l'illegalità, con solide e collaudate relazioni sindacali, si debba apprendere dagli organi di stampa una decisione che rischia di avere pesanti ripercussioni sulla vita di tante persone, senza alcun confronto preventivo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori”.