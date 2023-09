Fico, dopo l'annuncio del fallimento tavolo in Comune

Dopo le fibrillazioni che hanno accolto l'annuncio di Oscar Farinetti sul tramonto di Fico e il lancio di un nuovo progetto denominato Grand Tour Italia, un segnale di schiarita arriva da un incontro che si svolto oggi tra il patron di Eataly e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Un faccia a faccia positivo, fa sapere Palazzo D'Accursio, nel corso del quale il sindaco ha chiesto a Farinetti un'attenzione particolare sul tema della tutela dei lavoratori ricevendo, su questo, ampie rassicurazioni. Lepore e Farinetti hanno concordato di procedere assieme, "passo passo", per la fase di ripartenza del parco.

Sempre oggi, inoltre, il sindaco ha contattato il presidente della Camera di commercio, Valerio Veronesi, impegnandosi a garantire una gestione condivisa con la città del progetto di rilancio dell'area. Il prossimo passo, dunque, sarà un incontro convocato da Lepore e Veronesi con Farinetti e i suoi collaboratori per illustrare e condividere con i soci e le organizzazioni sindacali il nuovo progetto. A quanto si apprende l'incontro andrà in calendario per la prossima settimana.

(Red/ Dire)

Intanto un'interpellanza è stata depositata in Assemblea legislativa dalla ex M5s Giulia Gibertoni. L'invito alla Regione è "riconoscere al più presto il fallimento definitivo del progetto Fico, per evitare ulteriori e peggiori conseguenze sul Caab e un ulteriore peggioramento degli assetti urbanistici della zona nord est della città". Gibertoni teme un protrarsi dell'"agonia" del parco del cibo, con possibili ricadute in particolare sulla cementificazione dlla zona. Per la consigliera regionale occorre infatti scongiurare il rischio, "come sciaguratamente già fatto nel passato in situazioni analoghe, di far fronte alla situazione in termini di diritti edificatori e di ulteriori autorizzazioni a trasformazioni urbanistiche in un territorio già sfinito dal consumo di suolo". La densità urbanistica dell'area nord est di Bologna per Gibertoni "potrebbe ulteriormente peggiorare il giorno che si dovesse far fronte al definitivo e tombale fallimento di Fico e all'esigenza di coprirne le conseguenti perdite finanziarie scegliendo nuovamente di farlo in termini di diritti edificatori e di autorizzazioni a trasformazioni urbanistiche".