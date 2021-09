Si torna in Fiera con tre eventi in contemporanea: da Bologna, un messaggio per la ripartenza

Si riparte con OnBeauty by Cosmoprof, Sana e Cosmofarma, tre fiere in contemporanea. Il presidente Calzolari: "Avrete tutti la sensazione di partecipare a un momento importante". Si accede con Green pass

Da Bologna un messaggio per la ripartenza dopo l'emergenza sanitaria e i lockdown. In contemporanea nel quartiere fieristico, dal 9 al 13 settembre, si svolgono OnBeauty by Cosmoprof, Sana e Cosmofarma.

"Girando per il quartiere fieristico avrete tutti la sensazione di partecipare a un momento importante, non solo per il nostro territorio, ma anche per tutto il paese", ha detto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, durante l'evento di apertura di questa mattina, anche in streaming, al quale, tra gli altri, ha preso parte anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

"Un settore che conta in Italia 800 aziende - ha detto in collegamento il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano - una filiera che ha molto sofferto durante i lockdown, ma ora ci sono le condizioni per tornare a crescere, infatti i primi mesi del 2021 hanno fatto registrare un +16,8%. Non solo una vetrina - continua Di Stefano - ma anche un momento di svolta a lungo atteso".

Regole per l'accesso al quartiere fieristico

Per poter accedere alla manifestazione On Beauty by Cosmoprof Worldwide Bologna nei giorni di apertura al pubblico è necessario essere in possesso di valida certificazione verde COVID 19.

Insieme al Green Pass, espositori e operatori dovranno presentare un titolo di ingresso valido, che potrà essere scaricato solamente online, per facilitare il tracciamento dei presenti nell’arco dell’intera durata degli eventi e consentire un maggior controllo dell’affluenza all’interno dei padiglioni.

Il personale adibito agli ingressi verificherà inoltre la temperatura corporea, che non dovrà superare i 37,5°C, e controllerà che visitatori, aziende e personale di servizio siano muniti di mascherina chirurgica o FFP2, garantendo il rispetto del regolare distanziamento sociale.

Saranno inoltre intensificate le misure di igienizzazione e il numero delle colonnine gel nelle aree comuni e di maggior afflusso. Anche le attività di ristorazione e catering risponderanno alle norme di distanziamento e sicurezza: CAMST, azienda di ristorazione e facility services di BolognaFiere, ha già predisposto zone di sosta all’esterno e servizi di delivery presso gli stand, con lunch box preconfezionate.