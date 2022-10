Fiera, Informa si presenta alla città: "Investiamo su Bologna per crescere" | VIDEO

Non è un investimento 'mordi-e-fuggi' quello di Informa sulla Fiera di Bologna. "Non abbiamo una timeline, siamo qui per crescere, non per avere un rendimento", assicura Stephen Carter, amministratore delegato del colosso britannico, che nei mesi scorsi ha sottoscritto per intero e in via esclusiva il bond da 25 milioni emesso dall'expo come 'terza gamba' dell'aumento di capitale da 105 milioni, che prevedeva il versamento di 20 milioni cash da parte degli azionisti, il conferimento di immobili da parte dei soci pubblici per circa 60 milioni di euro e, appunto, l'emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni dedicato a Informa (prodromo allo sbarco in Borsa della Fiera).

"Abbiamo scelto Bologna perché abbiamo una partnership di successo a Hong Kong e facciamo business nel settore della cosmetica. Pensiamo di poterlo fare meglio insieme che separatamente. Abbiamo impiegato cinque anni per costruire questa partnership, che è andata meglio ed ed diventata più grande di anno in anno", aggiunge Carter, che questo pomeriggio ha incontrato a Palazzo D'Accursio il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il vicepresidente della Camera di commercio, Daniele Passini, assieme al presidente e al direttore generale della Fiera, Gianpiero Calzolari e Antonio Bruzzone, e al cda di via Michelino. "Le amicizie nel business sono spesso sottovalutate. Abbiamo messo cinque anni per arrivare qui, spendendo tempo, denaro e impegni personali.

Questo ci permetterà di avere visione del futuro per una grande crescita, molto prospera. Non abbiamo una timeline per questo investimento, stiamo costruendo un business internazionale. Bologna sta investendo nella Fiera, i marchi e le fiere stesse sicuramente ne trarranno giovamento. Ci metteremo quanto serve. Noi non compriamo investiamo per rivendere, noi investiamo per la crescita. È la nostra strategia", assicura l'ad di Informa. (Dire)