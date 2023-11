Ricerca tecnologica, basket e concerti: ecco come potrebbe cambiare il quartiere della Fiera

Non più soltanto un quartiere espositivo, ma un polo in cui ricerca scientifica e spettacoli convivono negli stessi spazi. E anche la nuova casa della Virtus, con un padiglione multifunzionale che ospiterà le partite di basket della squadra bolognese. È il nuovo volto della zona della Fiera di Bologna secondo il Programma di riqualificazione e sviluppo presentato durante l’ultima Commissione urbanistica.

Il "Distretto della transizione digitale": centri di ricerca all'avanguardia ma meno verde

Il progetto prevede l’ottimizzazione degli edifici già esistenti e l’ampliamento nell’area a nord di fianco al parcheggio Michelino. Qui, secondo il progetto presentato dall’architetto Francesco Evangelisti, gran parte dell’area verde attualmente esistente verrà cementificata per costruire un nuovo centro da destinare alle esposizioni e alla ricerca scientifica, con alberghi e negozi e un magazzino per la logistica di BolognaFiere. L’obiettivo (per il quale è chiesta la deroga al piano urbanistico approvato nel 2020 per la "quantità insediativa leggermente maggiore rispetto ai limiti imposti - tradotto: il numero di costruzioni sfora il massimale), è rende la vicina via Stalingrado la nuova “culla” dello sviluppo scientifico: l'asse principale di quello che sarà il “Distretto della transizione digitale e delle nuove sfide globali” formato dal Tecnopolo CNR e i nuovi centri della Fiera. Dell’attuale grande parco urbano rimarranno dei “brani di verde” dove saranno allestiti spazi per eventi all’aperto, costruite piste ciclabili e anche un sistema di raccoglimento delle acque piovane.

La nuova casa della Virtus

Ripensare totalmente le funzioni di quello che fin dagli anni ‘60 è uno dei poli fieristici principali d’Italia, cogliendo le occasioni fornite da altri grandi cambiamenti che stanno avvenendo nella zona, il tram in primis, per il quale il parcheggio Michelino diventerà un importante terminale di interscambio. Sembra questa la direzione del progetto, che prevede anche la demolizione dell’attuale padiglione 35 (all’estremo sud del quartiere fieristico) e la ricostruzione al suo posto di un nuovo padiglione multifunzionale progettato per ospitare, oltre alle esposizioni, le partite della Virtus e i concerti grazie alle tribune modulari che potranno essere montate in occasione degli eventi serali. L’edificio avrà un rivestimento esterno semi-trasparente che verrà illuminato da proiezioni di luce diverse in base alla funzione in quel momento (bianche in caso di fiera, con il logo della Virtus quando c’è una partita). Munita anche di bar e “sky box” panoramico, questa “scatola illuminata” è stata progettata dall’architetto Mario Cucinella e associati.

L'inizio dei lavori, ma prima la discussione in Consiglio comunale

Se entrambe le delibere, che ora verranno discusse in Consiglio comunale, verrà approvate, l’inizio dei lavori di demolizione del padiglione 25 è previsto per novembre 2024, immediatamente dopo l’esposizione internazionale EIMA. I cantieri dureranno poi un anno e il nuovo palazzetto multifunzionale potrà essere inaugurato a fine 2025. Per la sua realizzazione è prevista una spesa di 60 milioni di euro finanziata totalmente da BolognaFiere. L’espansione dell’area fiera a nord comporterà anche un incremento dei parcheggi: 24mila metri quadrati di posti sosta che si aggiungeranno a 115mila metri quadrati attuali.