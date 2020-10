Fiera di Bologna e Rimini: la Regione si impegna nella fusione

Qualcosa si muove verso il processo di fusione delle fiere di Bologna e Rimini. Ieri si è svolto un incontro in Regione a tal proposito, al quale hanno partecipato il presidente Stefano Bonaccini, i due vertici di Bologna e Rimini, rispettivamente Gianpiero Calzolari e Lorenzo Cagnoni, i sindaci di Bologna e di Rimini, Virginio Merola e Andrea Gnassi e l’assessore regionale a Sviluppo e Lavoro, Vincenzo Colla.

Nella stringata nota di viale Aldo Moro che segnala l'avvenuto vertice si legge che viene "confermata la volontà di perseguire l’obiettivo dell’aggregazione tra le Fiere di Bologna (Bologna Fiere) e Rimini (Ieg)" verificando "verificando tutte le condizioni necessarie e utili a tal fine".

La Regione Emilia-Romagna, da parte propria, si è impegnata a presentare un progetto di legge regionale a sostegno del sistema fieristico della regione. Infine, si è concordato di chiedere un incontro al Governo per ottenere un fondo a sostegno del sistema fieristico nazionale.

Lo scoglio Covid per la Fiera

Il comparto fieristico bolognese era appena uscito da una difficile fase di assestamento, dopo un conflitto con Milano che le aveva strappato via alcune grandi kermesse espositive. Ora, con l'emergenza Covid e il lockdown di primavera, gli eventi sono ancora al palo: Eima, Cersaie, Cosmoprof, Autopromotec, solo per citare gli expo più conoscciuti hanno dato forfait per il 2021 o addirittura per il 2022.

Il progetto di fusione aveva già fatto capolino negli anni addietro, ma ora la necessità diventa ancora più stringente dato il momento di crisi del settore. Intanto la kermesse di Sana restart è stata confermata, mentre alcuni padiglioni hanno dato ospitalità alle classi in esubero dei licei alle prese con le norme di distanziamento volute dalla normativa anti-covid.