La fiera del cicloturismo fa il pieno a Dumbo: "Venite in bici"

Bologna diventa capitale del viaggio in bicicletta, e lo fa con un 'tutto esaurito' da 20.000 persone. Durante il weekend dell'1-2 aprile infatti, ospiterà la Fiera del Cicloturismo negli spazi di Dumbo, anticipata dal Forum del Cicloturismo il 31 marzo, e gli organizzatori hanno già annunciato il 'sold out' di eventi e partecipanti.

Operatori, workshop e itinerari per le vacanze sostenibili e a portata di tutti: la seconda edizione della kermesse promossa da Bikenomist e presentata questa mattina all'infopoint dedicato all'outdoor del territorio di Bologna Extrabo, sbarca a Bologna per la prima volta dopo l'edizione milanese dell'anno scorso e promette di "raccontare viaggi e destinazioni, approcci e modalità per vincere diffidenze e stimolare la scoperta del mondo in modo sostenibile". Sul palco si alterneranno infatti i racconti delle esperienze dei cicloavventurieri italiani più noti, ma anche persone "normali" che condivideranno i trucchi per viaggiare in bicicletta con i bambini o affrontare il primo viaggio. "La fiera dice 'vieni a trovare l'ispirazione per la tua prossima vacanza'.

Non c'è la parola bicicletta perché noi vogliamo far vedere un'alternativa per fare il prossimo weekend oppure per le prossime vacanze- spiega Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo- non è difficile, è semplicemente un mondo un po' sconosciuto, e lo vogliamo far vedere attraverso i racconti di chi lo ha fatto", dal viaggio semplice "dietro casa sua", a chi "ha attraversato le montagne più alte e i percorsi più avventurosi".

Ma l'obiettivo della Fiera del Cicloturismo è anche di raccontare un settore, quello del turismo in bicicletta, in forte crescita e con sempre più appassionati, che da solo "vale 7.6 miliardi", spiegano gli organizzatori.

C'è sempre più il desiderio di viaggiare e spostarsi in modo nuovo, vivendo esperienze personalizzate e uniche, evitando l'overtourism e abbracciando criteri di sostenibilità. Per raccontare dunque questo turismo "lento", ci saranno le destinazioni turistiche regionali e nazionali, italiane ed europee e gli operatori, dai tour operator specializzati in viaggi in bici a fornitori di servizi e strutture ricettive bike friendly. In prima linea, come main sponsor dell'evento, ci sono Gran Canaria e See Sicily, e come sponsor Emilia-Romagna, Abruzzo, Toscana, Spagna e Turchia. Il tutto senza dimenticare i produttori di biciclette, componenti e accessori: saranno presenti marchi come Decathlon Italia, Canyon, Selle Smp e anche Shimano Italia, in veste di partner tecnico.

Proprio Shimano Italia si è impegnata a realizzare una Stazione di servizio per biciclette ad hoc per l'evento, che a Dumbo ospiterà oltre 500 bici in contemporanea e fornire prima assistenza, invitando così tutti a venire in bici per la tre giorni. Per i più piccoli la Fiera del Cicloturismo ha previsto un'area Kids, a cura di Eden Asd e di Fiab Bologna, con il sostegno di Regione Sicilia, per rendere consapevoli i bambini dell'importanza di uno stile di vita attivo e di insegnare loro a pedalare in maniera autonoma e sicura anche in strada.

"Bologna ha nel proprio dna gli stessi aspetti identitari del cicloturismo, cioè, qualità della vita, cultura e passione enogastronomica- prosegue ancora Pinzuti- a questo si aggiunge che negli ultimi anni Bologna si è contraddistinta per importanti investimenti per lo sviluppo della ciclabilità in ogni sua forma".

E la risposta è stata importante, dato che si attendono "più di 20.000 persone e cicloturisti da tutto il mondo- sottolinea Simona Larghetti, consigliera delegata alla Mobilità ciclistica della Città metropolitana- e pensiamo che la città sia pronta. È un mezzo che unisce, un mezzo per tutti e per tutte, che ci fa stare all'aria aperta e abbiamo bisogno anche di stare bene".

Tra i progetti sul territorio, quello della Bicipolitana che abbraccerà 55 comuni e "le quattro ciclovie che abbiamo finanziato: del Sole, del Reno, della Val di Zena e della Lana e della Seta nella Val di Setta, quindi sia Appennino che pianura. Vogliamo arrivare dappertutto". E in questo senso la Fiera del Cicloturismo è "una tappa che ci darà la spinta per le prossime mete ravvicinate del nostro impegno per la promozione di questo settore, dalle domeniche ciclabili, al piano per il turismo accessibile e agli eventi sportivi legati al mondo a due ruote, come il Giro dell'Emilia, i mondiali di ebike e il Tour de France", aggiunge Mattia Santori, presidente della Destinazione turistica Bologna-Modena.