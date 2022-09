Fiera, aziende di allestimento al setaccio: lavoratori in nero e multe salate

Sono 3 le aziende multate per impiego di lavoratori senza contratto. Le irregolarità sono emerse durante i consueti controlli dei carabinieri della stazione Navile, dell'ispettorato del lavoro e del personale Ausl ai padiglioni della fiera di Bologna, durante l'allestimento della manifestazione fieristica "Cersaie" in programma dal 26 al 30 settembre con l'obiettivo di prevenire gli incidenti sul lavoro.

Tre le aziende sanzionate per 28 mila euro e 5 i lavoratori "in nero" identificati durante la tre giorni di controlli in piazza della Costituzione. Per le aziende sanzionate è prevista la sospensione temporanea dell'attività.

Si tratta in primis di un'attività di prevenzione quella dei militari e degli enti preposti, a cui può seguire la sanzione.

Sempre a seguito di controlli in Fiera, lo scorso maggio furono sei le imprese multate, per un totale di 35mila euro

"Flagello che sconvolge la vita di troppe famiglie"

La tutela dei lavoratori e della loro sicurezza è stata più volte raccomandata anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "E' una battaglia che viene da lontano. L’integrità della persona e della salute dei lavoratori è parte essenziale della visione che ispira il nostro patto costituzionale - ha detto nel suo intervento del 1° maggio scorso - È stata ed è elemento qualificante della lotta del movimento dei lavoratori. Ma non è un tema di parte, non appartiene soltanto a loro. Vorremmo che intorno a questa necessità si mobilitasse il fronte più ampio, un patto di alleanza tra istituzioni, società civile, forze sociali ed economiche, per sottolineare con forza l’impegno a combattere un flagello che sconvolge la vita di troppe famiglie, rappresenta un’umiliazione per il mondo delle imprese e una sconfitta per chi, producendo beni e servizi, vede la propria attività sfigurata da queste morti".