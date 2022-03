Vaccino, domenica 27 marzo chiude l'hub in fiera: "Non ha più senso"

L'hub vaccinale in Fiera a Bologna chiuderà i battenti domenica prossima, 27 marzo. "Ormai non ha più senso tenerlo aperto", spiega il direttore generale dell'Ausl, Paolo Bordon. "Le vaccinazioni hanno frenato moltissimo, facciamo fatica ormai a farne mille al giorno, prima ne facevamo anche 10.000-11.000".

Per questo, spiega il dg, "la Fiera domenica chiuderà i battenti, proprio perché non ha senso in questo momento tenere aperti tanti punti vaccinali". Resterà attivo l'hub di Casalecchio, che già ora "è un luogo aperto tutto l'anno per fare anche le altre vaccinazioni che erano rimaste indietro e su cui c'è necessità, anche in fascia pediatrica", spiega Bordon.

Anche le terze dosi hanno visto un rallentamento.

"Non hanno avuto la stessa replica del primo ciclo vaccinale - conferma Bordon - ma questo può essere indotto anche dal fatto che nel frattempo le persone possono essersi infettate". La campagna comunque "è andata discretamente bene, ma non è finita - avverte il numero uno Ausl - siamo sempre disponibili a offrire il vaccino a chi lo chiede, anche nelle Case della Salute".

Fino ad oggi, comunque, l'adesione alla profilassi anti-Covid "è stata altissima - segnala Bordon - siamo tra le aziende sanitarie che a livello italiano ed europeo ha avuto un'adesione tra le più convinte. E di questo dobbiamo ringraziare i cittadini per l'importanza del messaggio" che hanno dato.

Rimane uno "zoccolo duro di persone difficile da convincere - spiega il direttore generale dell'Ausl di Bologna - non è che le dobbiamo costringere per forza. Possiamo però continuare a dire che le persone che purtroppo contraggono il virus in maniera complessa sono prevalentemente quelle non vaccinate. Ogni giorno abbiamo persone, con numeri piccoli, magari in tre o quattro, che vengono dalla nostra parte ed erodiamo il bacino dei no vax che è sempre più piccolo. Ma è fisiologico immaginare che ci sia un numero di persone che in questo momento, per convinzione ideologica o per altri problemi, decide di non vaccinarsi".