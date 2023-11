Restyling Fiera, Verdi: "30mila metri quadrati di consumo di suolo, così non va"

A Bologna i Verdi bocciano l'accordo di programma per la riqualificazione e lo sviluppo del quartiere fieristico, che sarà discusso lunedì in Consiglio comunale. Una delibera che l'assessore all'Urbanistica, Raffaele Laudani, "con un linguaggio un po' arzigogolato", pungono i Verdi via Facebook, ha definito uno strumento finalizzato a "introdurre nell'impalcatura dell'accordo, già definito nei suoi contenuti fondamentali durante lo scorso mandato, elementi di maggiore flessibilità per cogliere al meglio le nuove opportunità che si stanno determinando".

Si parla di "concezione policentrica dell'intrattenimento in città" e di diversi scenari, riepilogano i Verdi, che prevedono una nuova struttura multifunzionale che ospiterà anche la Virtus, un centro logistico per le attività fieristiche, un albergo e una zona commerciale, oppure edifici con funzioni di carattere direzionale o servizi di prossimità legati allo sviluppo del Tecnopolo. "Dopo l'illustrazione della delibera- prosegue il post- il nostro consigliere Davide Celli ha chiesto: quanto consumo di suolo comporteranno questi progetti? Risposta: 30.000 nuovi metri quadrati".

A ciò si aggiunge la decisione del Comune di "ricostruire, invece che ristrutturare- si legge sempre nel post- la scuola media Besta, sempre in zona Fiera. Un progetto che causerà l'abbattimento di 32 alberi e la cementificazione del parco Don Bosco". Per il Sole che ride, dunque, "si continua ad andare nella direzione sbagliata, si continua a non considerare la capacità di carico del territorio, si continua a ignorare l'emergenza ambientale e climatica. Noi Verdi ribadiremo con coerenza il nostro no, perché un'altra idea di città e di futuro è possibile".