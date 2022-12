Mihajlovic, la figlia Viktorija: "Ovunque tu sia, ti amerò fino lì"

Viktorija Mihajlovic, a poche ore dalla morte del padre, Sinisa Mihajlovic, posta su Instagram uno scatto commovente che ritrae la sua mano che stringe quella del padre, che si trova nel letto di ospedale: "Spero tu stia bene amore mio ora, ovunque tu sia io so amare fino a lì". Sono le prime perole dopo la notizia della morte dell'ex mister rossoblu. Ed è sempre sui social, con una splendida foto insieme, che la moglie Arianna dà il suo saluto al marito: "Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte".

Viktorija e Virginia Mihajlovic sono le due figlie più note dell'ex allenatore del Bologna scomparso ieri, soprattutto perché nel 2019 hanno partecipato all’Isola dei Famosi. Le due ragazze, belle e innamoratissime del loro papà, lavorano nel mondo dello spettacolo, della moda e dei social. Entrambe sono figlie di mamma Arianna, ex presentatrice tv, con la quale Sinisa si è unito in matrimonio nel 1996, rinnovando poi la promessa di nozze 25 anni.

Adesso si attende di sapere quali saranno le volontà della famiglia Mihajlovic per le prossime ore: verosimile che per i funerali si dovrà aspettare l'inizio della prossima settimana, con la camera ardente che potrebbe essere allestita all'interno della clinica romana Paideia, dove Sinisa è deceduto.

La storia rossoblù di mister Mihajlovic: il ricordo del Bologna Fc 1909

A lutto i rossoblù, che poco dopo la notizia della scomparsa hanno dedicato un lungo messaggio, ripercorrendo le tappe della storia con Sinisa. "Il Bologna Fc 1909 piange l’allenatore che ha guidato i rossoblù fino allo scorso settembre - si legge sul sito della squadra - Sinisa Mihajlovic era nato a Vukovar il 20 febbraio 1969 e proprio a Bologna aveva iniziato la sua carriera da allenatore nel 2008, dopo i successi da calciatore con le maglie di Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. E sulla panchina del Bologna era tornato nel gennaio 2019, conducendo la squadra al decimo posto dopo un’incredibile rincorsa alla salvezza conclusa con 30 punti conquistati nelle 17 partite della sua gestione. Ma proprio all’inizio della stagione successiva, il 13 luglio 2019, arriva la notizia che sconvolge il club, i tifosi e tutti gli appassionati di calcio: Mihajlovic comunica in una commossa conferenza stampa a Casteldebole di aver contratto una forma acuta di leucemia. Il ricovero in ospedale e le pesanti cure a cui è sottoposto non gli impediscono di continuare a svolgere il suo lavoro: il club conferma dal primo momento l’intenzione di proseguire con Mihajlovic, lui segue la squadra a distanza e comunica con i giocatori grazie alla tecnologia e alla mediazione costante del suo staff di collaboratori. Dopo 44 giorni di ricovero, il 25 agosto Mihajlovic lascia a sorpresa l’ospedale per sedersi in panchina allo stadio Bentegodi di Verona per la prima trasferta di campionato. Per altre tre stagioni Mihajlovic continua a guidare i rossoblù, ma il 26 marzo scorso è costretto a comunicare la ricomparsa della malattia e il conseguente nuovo ricovero.

A settembre la sofferta decisione da parte del club di sollevarlo dall’incarico: “La scelta più difficile”, dice Joey Saputo, “da quando sono presidente del Bologna”. In questi mesi Sinisa ha continuato a lottare lontano dai riflettori, circondato dall’affetto della sua splendida famiglia. Voleva vivere, voleva ritornare sui campi di calcio, che erano stati la sua vita da quando era bambino. Non ce l’ha fatta, Mihajlovic, eppure ha vinto anche stavolta. Ha vinto con l’esempio che ci ha dato. Ha vinto non nascondendo le proprie debolezze e le proprie umanissime paure. Mihajlovic, che in tanti amavano definire “il guerriero”, ha vinto con la dolcezza della fragilità, insegnando ai più giovani che la vera forza non sta nel sentirsi invincibili, ma nel provare sempre a rialzarsi".

Il Sant’Orsola: "Abbiamo combattuto con lui"

"Alla famiglia di Sinisa Mihajlovic va il più sentito cordoglio da parte di tutta la comunità del Sant’Orsola di cui Sinisa era entrato a fare parte. Abbiamo combattuto con lui, sempre al suo fianco, una lunga e dura battaglia. La consapevolezza che la malattia non sempre si può sconfiggere, nonostante le cure avanzate e l’impegno imponente, non attenua certo il profondo dolore per la sua scomparsa". Così il messaggio, nel pomeriggio odierno, del Policlinico di Sant'Orsola, che ha avuto a lungo in cura il Mister.

Il ricordo della moglie Arianna e dei figli: "Un uomo unico"

Su tutti si levano le parole di Arianna, la moglie, e dei figli - Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas - che ad una nota hanno affidato il loro commosso ricordo: "parlando di "morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare". Lo ricordano come "uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti" e soprattutto rimarcano come "coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia". Infine il loro pensiero va ai medici e alle infermiere "che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto".

