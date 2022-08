Oltre due ore in fila all'aeroporto: "Questa sarebbe l'accoglienza emiliana?"

Il pienone nel periodo ferragosto è prevedibile, ma forse non lo è il tempo per poter lasciare l'aeroporto: "200 persone in fila per prendere un taxi".

La segnalazione è arrivata a Bologna Today nella notte e si aggiunge ai tanti racconti dei disagi che hanno caratterizzato l'estate dello scalo bolognese che a luglio ha fatto registrare flussi record .

"People mover fermo - se non è guasto comunque di notte non circola - no autobus e taxi al minimo, neanche nel terzo mondo - e si chiede lo sfortunato passeggero - questa sarebbe l'accoglienza emiliana?"

"Ho atteso dalle 2 alle 4 e mezza di notte, una fila di circa 200 metri, una situazione grottesca che di certo non ci fa onore, bastava guardare le facce attonite degli sventurati che si approcciavano increduli alla fila", conclude il nostro lettore.

Sempre in tema di taxi e attese, un'altra segnalazione era arrivata alla nostra redazione dalla stazione centrale: "C'è il delirio, il People Mover è di nuovo fermo, i bus per l'aeroporto sono stracolmi, quindi anche chi deve raggiungere il Marconi è in fila per prendere un taxi, il tutto sotto il sole cocente".

(Fila al Marconi - foto lettore)