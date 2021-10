Giovani in fila davanti alla discoteca: Polizia in zona fiera

Stanotte intorno all'una è arrivata alla Polizia la segnalazione un gruppo consistente di giovani che stazionavano davanti all'ingresso di una discoteca in zona fiera. Le volanti giunte sul posto hanno accertato che il locale aveva organizzato una serata a cui aveva consentito l'ingresso al solo pubblico munito di prevendita. Tuttavia si sono presentati all'ingresso del locale anche numerosi giovani sprovvisti di prevendita che volevano comunque entrare, ma non potendo entrare sono rimasti fuori in attesa. Con l'arrivo della Polizia i ragazzi si sono poi allontanati.