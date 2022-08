Caos all'aeroporto, i tassisti: "Voli dirottati per maltempo, abbiamo fatto il lavoro dei pullman"

A causa del maltempo di Ferragosto in diverse città molti voli ieri sono stati dirottati su Bologna: "C'è stato il caos, abbiamo fatto il lavoro dei pullman che non arrivavano - spiegano alcuni tassisti a Bologna Today dopo le segnalazioni delle lunghe file di questa notte con un numero di bus non sufficienti per lasciare l'aeroporto Marconi e accompagnare i passeggeri, che a Bologna non sarebbero dovuti atterrare, a destinazione. Infatti nubifragi e temporali si sono abbattuti su Firenze e Bergamo.

Una situazione molto problematica, vista la giornata, il 15 agosto, e il numero di viaggiatori che si sono riversati nello scalo bolognese a causa della impraticabilità di diverse piste. Le compagnie aeree così si sono rivolte ai taxi che hanno accompagnato i viaggiatori.

Le auto bianche bolognesi quindi tengono a spiegare i motivi del caos: "Si sapeva che c'era maltempo, quindi c'è stata scarsa organizzazione" precisano "abbiamo fatto l'impossibile, facendo anche diversi viaggi in altre regioni".