Film pro-Russia in città, parla il presidente del centro culturale: "Ospitiamo voci controcorrente"

Quando ha messo in programma la proiezione de “Il testimone” - docu-film russo realizzato con i finanziamenti del governo di Vladimir Putin, e che racconta la guerra in Ucraina dal punto di vista degli invasori - Maurizio Sicuro non avrebbe mai pensato che quell’appuntamento sarebbe finito al centro di una grande polemica. Lui è presidente del centro sociale e culturale “Villa Paradiso”, gestito da un consiglio direttivo di dieci persone e attivo negli spazi della Casa di quartiere in via Emilia Levante. Qui il prossimo 27 gennaio dovrebbe tenersi la serata con la partecipazione dell’associazione filo-putiniana “Donbass Italia” e altre realtà. Ma il condizionale è d’obbligo, dato che il Comune si è messo di traverso e ha convocato un incontro con i gestori del centro sociale per chiedere di ritirare l’iniziativa: “Loro dicono che è inaccettabile, io invece dico che questa è una vera e propria censura”, ha commentato Sicuro a BolognaToday.

Maurizio Sicuro, l’evento che avete organizzato ha scatenato una bufera.

Abbiamo visto. Ma vorrei specificare che non siamo noi ad aver organizzato la proiezione. Noi mettiamo a disposizione i nostri spazi di chi ce li chiede, anche se non ne condividiamo i contenuti. Lo abbiamo già fatto in passato con presentazioni di libri e film e dibattiti, e sempre distinguiamo le nostre attività da quelle che ospitiamo. Sulla locandina non c’è il nostro logo. Per ogni ospitata chiediamo un contributo volontario.

Quindi non fate propaganda russa?

Il nostro scopo è dare spazio anche a voci che vanno controcorrente, fuori dal pensiero unico con cui oggi si affronta l'attualità. Anche Pertini diceva “Io combatto la tua idea contraria alla mia ma sono pronto a morire perché tu possa esprimerla”. E non mi pare fosse filo-putiniano.

Però lo scopo della pellicola di fare propaganda. E iniziative simili in altre città hanno sollevato lo stesso polverone…

Sapevamo che qualcuno avrebbe storto il naso, ma quello che sta succedendo a Bologna mi lascia un po’ basito. Quando abbiamo pubblicato la locandina su Facebook stati attaccati e addirittura minacciati. Poi il capo di gabinetto del sindaco ci telefona e ci convoca senza spiegarci il motivo. Lo veniamo a scoprire da altre persone, che ci girano la nota pubblicata dal Comune. Non capisco questo comportamento. Ma a parte questo, da dieci anni guardiamo film sulla guerra in Medio Oriente che fanno propaganda filo-americana, eppure tutte queste polemiche non sono mai scoppiate.

Nel caso vi venisse chiesto di annullare l’evento, lo farete?

Dopo l'incontro di domani, ci riuniremo nel consiglio direttivo e valuteremo. Devo dire però che la vicenda ci ha portato anche molto più pubblico, perché in tanti sono venuti a conoscenza della proiezione proprio grazie al caos che è scoppiato. Ci continuano a chiamare per riservare i posti.

E se, per esempio, un’associazione vi chiedesse gli spazi per proiettare un film che fa propaganda pro-Israele o pro-Hamas riguardo alla guerra in corso in Palestina?

Partendo dal presupposto che io mi definisco contrario a tutte le guerre, su quella in Medio Oriente noi del “Villa Paradiso” abbiamo una posizione chiara. Per spiegargliela dovrei partire dal 1945, quando Israele ha invaso quella che gli inglesi chiamavano “terra di nessuno”. Comunque, a gennaio abbiamo ospitato lo storico Ilan Pappé (accademico non sionista, ndr). Ma se andiamo a vedere alle radici di questi due conflitti, quella tra Ucraina e Russia è una guerra più complessa…