Centro blindato per la finale Italia-Inghilterra: "T-days" prolungati, chiusa Piazza Maggiore

Per la sera di domenica 11 luglio, quando alle 21 si disputerà la finale dei campionati Europei 2020, tra Italia e Inghilterra, oltre a tre diverse ordinanze firmate dal sindaco Virginio Merola, la Questura di Bologna ha organizzato un servizio dinamico di vigilanza nei vari luoghi di proiezione della partita.

Piazza Maggiore, dove la partita verrà trasmessa sul maxi-schermo, sarà chiusa con varchi ai quattro accessi principali e presidio delle forze dell ordine.

Per il post-partita, i servizi saranno intensificati e sono previsti reparti inquadrati e personale. I varchi in Piazza Maggiore verranno eliminati per facilitare il deflusso e sarà prolungata per alcune ore la zona T "al fine di evitare che i caroselli di mezzi possano raggiungere i punti nevralgici della città", fa sapere la Questura.

Il sindaco Virginio Merola ha lanciato anche un appello invitando tutti a "continuare a tenere questa benedetta mascherina e non stare accalcati" poiché "i contagi stanno riprendendo, abbiamo davanti un'estate in cui tutti siamo molto contenti di stare all'aperto, probabilmente non ci sarà - almeno me lo auguro - un aumento dei ricoveri in terapia intensiva, ma faccio presente che se si diffonde il contagio e aumentano i casi di isolamento avremo un ennesimo rallentamento dell'economia".

Serata dell'11 luglio, tre ordinanze

Per la sera di domenica 11 luglio tre diverse ordinanze introducono per domenica nuove regole "sulla vendita e detenzione di bevande, sullo scoppio di fuochi pirotecnici e petardi e sull’allungamento dell’orario dei T-Days" cita una nota del Comune, che dettaglia così:

Dalle 18 di domenica 11 luglio 2021 alle 5 della mattina successiva è vietato vendere per asporto qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le attività della città: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari e similari. Inoltre, dalle 21 di domenica 11 luglio fino alle 2 della mattina successiva sono vietati detenzione e consumo di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattine, in tutte le strade e le piazze cittadine. Chi non rispetta l’ordinanza rischia una multa da 300 a 500 euro.

Dalle ore 22,00 dell'11 luglio 2021 alle ore 4,00 del 12 luglio 2021 è prevista l 'estensione della vigenza delle ordinanze P.G. n. 81824/2012 (area T) e P.G. n. 289153/2014 (Strada Maggiore) e successive integrazioni e modifiche, istitutive delle aree pedonali denominate "T-DAYS".