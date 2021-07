Prima donna commentatrice di una finale: è la bolognese Katia Serra

Ex calciatrice e vincitrice di uno scudetto con il Modena, la bolognese Katia Serra sarà la voce, la prima femminile, che commenterà, insieme a Stefano Bizzotto, l'attesissima finale Italia-Inghilterra, in programma a Wembley questa sera alle 21.

Calciatrice nel campionato italiano di calcio femminile, ha vinto uno scudetto con il Modena, tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Italy Women's Cup. Ha chiuso la carriera nel campionato spagnolo.

"Tra qualche ora sarò a Londra e comincerà la concentrazione per Italia - Inghilterra, un sogno prima ancora che una partita da raccontare - ha scritto ieri sera Katia sui social - Forza Azzurri! Una nazione intera è nei vostri piedi e, perché no, nella vostra testa (non sarebbe male cancellare la casella di zero gol di testa a EURO2020 ). Un RINGRAZIAMENTO grandissimo a tutti. Mi state inondando di messaggi, con un affetto incredibile…".

