Operazione Gdf: confiscati beni per 700 milioni a 61enne vicino al clan Mallardo

Confiscati immobili, quote societarie e rapporti bancari e riconducibili a tre società tra le province di Rimini, Pesaro - Urbino e Napoli, del valore di 700 mila euro. L'operazione è stata condotta dai Finanzieri dei Comandi Provinciali di Bologna e di Rimini come risultato delle indagini economico-patrimoniali, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna.

I beni confiscati, già sottoposti a sequestro ad aprile dello scorso anno, erano nella disponibilità di D.F., classe ’60, nato a Giugliano in Campania (NA), ritenuto “socialmente pericoloso, considerato una figura di spicco nel panorama criminale della riviera romagnola e, in particolare, delle province di Pesaro e Rimini, gravato da numerosi precedenti penali come bancarotta fraudolenta, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, abusivo esercizio di attività finanziarie, violazioni penal-tributarie e riciclaggio", riferiscono i finanzieri.

"Marcata sproporzione tra i redditi dichiarati dal soggetto e dal proprio nucleo familiare e il patrimonio mobiliare e immobiliare nella sua effettiva disponibilità"



Gli accertamenti hanno ricostruito tanto il "suo curriculum criminale quanto degli stretti legami intessuti nel tempo con ambienti della criminalità organizzata campana e, in particolare, con il clan dei Mallardo - che opera proprio a nord di Napoli - come emerso anche dalle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia", fanno sapere le Fiamme Gialle che hanno riscontrato "una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati dal soggetto e dal proprio nucleo familiare e il patrimonio mobiliare e immobiliare nella sua effettiva disponibilità. L’eccedenza è stata quindi sottoposta a confisca in quanto ritenuta il frutto di molteplici attività illecite".

L’attività della Guardia di Finanza si inquadra nelle misure di prevenzione e colpisce i patrimoni accumulati dalla cosiddetta “criminalità da profitto”.

