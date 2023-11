Fine settimana tra furti e raggiri: super lavoro per la Polizia, quattro arresti

E' stato un fine settimana intenso per gli agenti della Polizia di Stato bolognese che posso essere soddisfati, innanzitutto, per aver arrestato, con la collaborazione di un tassista bolognese, un 39enne prima che portasse a termine il raggiro ai danni di una donna di 71 anni: "Reati vili - li ha definiti il vicario del questore, Roberto Della Rocca - che colpisce la sfera emotiva". Fondamentale è stato l'intervento del conducente del taxi Genova 20, Marco Castaldini, che ha chiamato il 113.

Un week end "proficuo sia sul fronte della prevenzione che della repressione dei reati predatori - ha detto ai cronisti il dirigente delle volanti, Fabio Pichierri - con quattro arresti e varie denunce". Il caso che ha coinvolto il tassista e la vittima, una 71enne è emblematico: "E' molto difficile intervenire mentre la truffa è in corso e - senza flagranza - la pena è una denuncia a piede libero, invece questa volta abbiamo avuto la mano pesante".

Nel corso del fine settimana, due campani, pendolari della truffa, sono stati fermati in pieno centro per aver tentato la cosiddetta "truffa dello specchietto", ovvero il tentativo di incolpare un altro automobilista per conciliare sul posto ed estorcere denaro.

Sabato 11 settembre, un altro campano di 45 anni, è stato arrestato per tentata rapina impropria in un negozio di via dei Mille. Nel pomeriggio, dopo il furto di un cellulare un 33enne lo ha portato in un negozio di via Marconi per farlo resettare e quindi usarlo smartphone in sicurezza. Dopo la segnalazione di un cittadino, è scattata denuncia per furto. Il titolare del negozio è stato deferito per ricettazione.

Ieri, in via J. London, zona Corticella, un residente ha segnalato un probabile furto in auto. La Polizia ha colto il ladro, maliano 43enne, in flagranza e lo ha arrestato.

Questa notte, poco prima delle tre, una volante in servizio di controllo, ha avvistato un gruppo di stranieri in via Milazzo. Uno di loro si è dato alla fuga in sella a uno scooter. Quando è stato fermato, gli agenti hanno accertato che la moto risultava rubata, così come un telefono che aveva nelle tasche. Così un cittadino tunisino di 34 anni è stato denunciato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, inottemperanza a un ordine di espulsione, oltre che per numerose infrazioni al codice della strada.