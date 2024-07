Fine vita: Zuppi, "Si trovino risposte, no alle spallate per fare la legge"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il fine vita “è un tema molto aperto, sul quale c’è una grande discussione”. È con grande delicatezza che il presidente della Cei, il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, affronta l’argomento, “partendo dal principio che non bisogna mai lasciare solo nessuno, quindi affermando il diritto ad essere curati fino alla fine”. E lo fa partecipando ad un convegno organizzato al Mast dall’Associazione Giovanni Bissoni dal titolo 'Che nessuno, mai, sia lasciato solo. Le scelte alla fine della vita'.

Di Bissoni, storico assessore alla Sanità di Regione Emilia-Romagna morto nell’ottobre scorso, grande sostenitore della Sanità pubblica e universalistica, Zuppi era diventato amico negli ultimi tempi. Colpito da una forma di Sla molto aggressiva, Bissoni aveva voluto incontrarlo per dialogare con lui.

Zuppi: "No alle spallate per la legge sul fine vita"

Proprio la vicenda personale di Bissoni ha portato Zuppi a riflettere sulla scelta del fine vita. L’auspicio del presidente della Cei è che, quando a settembre in Parlamento ripartirà la discussione sui disegni di legge sull’argomento, “non ci sia una visione del tipo 'vediamo chi vince' o a chi fa più a spallate. Ma che si trovino risposte". Zuppi spera che da parte dei parlamentari venga intavolata “una discussione di grandi valori, come deve essere nel cercare un accordo che garantisca per tutti quell’umanesimo che è l’espressione più vera e profonda del nostro Paese, che non spreca mai la bellezza della vita ma la sa proteggere sempre”.

Per riuscirci sarà richiesto "uno sforzo politico ed etico di confronto", raccomanda Zuppi, che poi si chiede come mai la legge n. 2019 del 2017, sul consenso informato e sulle Dat, finora "non sia stata così tanto applicata". Eppure, sottolinea il cardinale, "ha avuto un consenso largo e importante in Parlamento, e dà già risposte importanti su tanti temi".

Il presidente Cei si dispiace poi del fatto che "spesso le cure palliative sono viste come la medicina della rassegnazione, come l'ultima spiaggia". E poi l'autodeterminazione, "che è sempre anche relazione. Non è mai solo: riempi il modulo". Infine aggiunge: "Tra le terapie brutali da una parte, e la consapevolezza e la speranza dall'altra, c'è ancora tanto da fare".

Importante anche la testimonianza di Beppino Englaro, papà di Eluana, che ha raccontato la vicenda della figlia e la battaglia durata anni per mettere fine alle sue sofferenze.

La vicenda di Giovanni Bissoni

Anche la storia di Giovanni Bissoni offre molti spunti di riflessione. "Era malato di una Sla molto aggressiva- ricorda Daniela Valenti, direttrice della Rete di cure palliative di Bologna- e in piena autodeterminazione decise che non avrebbe mai voluto una Peg e una tracheotomia. Per cui abbiamo parlato, abbiamo fatto una pianificazione condivisa delle cure. E alla seconda crisi respiratoria, che non era superabile altrimenti, abbiamo fatto una sedazione palliativa. Aveva chiesto di non soffrire, aveva chiesto di non essere intubato e la sua volontà è stata rispettata. Una volontà che è stata posta in piena capacità di autodeterminazione, cosa che non tutti sono in grado di fare"

Giovanni Bissoni, continua l'esperta di cure palliative, "è stato un grande uomo, una grande persona, un grande politico, che ha fatto politica anche con la sua morte. Ha aiutato molti a comprendere cosa sono le cure palliative che supportano lungo il percorso della malattia tutte le scelte difficili. E lui è stato capace di fare una grande scelta, cioè decidere rispetto al suo fine vita".

Errani: “Da Bissoni scelta coraggiosa”

La scelta di Bissoni è stata "coraggiosa- afferma Vasco Errani, presidente dell'associazione Bissoni- una scelta libera e consapevole di chi richiede il sostegno medico al suicidio, fondato su elementi irrinunciabili come l'informazione e la conoscenza, e come la possibilità di avere tutti i sistemi possibili, come le cure palliative".

Per questo, sostiene Errani, "il servizio sanitario nazionale è l'unico che può assicurare la qualità di questo sistema, ma deve ancora fare dei passi avanti. Siamo ancora indietro sull'informazione e sulle cure palliative. Serve un salto di qualità".

Bersani: “Alla fine decide l’amore”

Per Pierluigi Bersani, che dell'associazione Bissoni è socio onorario, umanizzare le cure vuol dire "lasciare un malato terminale nell'ambiente più possibile accogliente per lui, domestico e familiare, in assenza dell'inutile sofferenza del dolore. E nei casi più controversi e difficili, la soluzione può venire solo da un dialogo tra i medici e i mondi vitali: la famiglia, gli amici. Assistito dalla tecnica, ma decide l'amore. Questo mi pare il principio cardine su cui anche la legislazione deve rendersi flessibile e accogliente"